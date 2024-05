Savona, approvato progetto definitivo delle Callandrone, per ora si farà solo una parte del parco

La giunta di Palazzo Sisto ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione degli spazi esterni delle scuole Callandrone, ai fini del raggiungimento dei target climatici del Programma Regionale, per un investimento previsto di 842.091 euro finanziato con fondi Por -Fesr.

Il progetto è composto di due lotti. E' prevista una riorganizzazione completa del cortile che da spazio asfaltato, non ombreggiato e con pochi giochi diventerà un giardino didattico in cui sia possibile giocare e studiare, e del parco.

Per la progettazione il Comune aveva affidato allo studio AG&P la perizia geologica propedeutica ai lavori. In seguito alla perizia, lo studio AG&P ha stralciato una parte del lotto Parco, rinviandone la progettazione esecutiva. Infatti saranno necessari ulteriori indagini geologiche e monitoraggi per determinare se necessario intervenire con interventi di consolidamento, prima di sviluppare la seconda fase del progetto di implementazione del parco.

Il lotto del Parco è quindi stato suddiviso in due aree, da sviluppare in due fasi distinte: Fase 1 e Fase2. Solo l'area che interessa il versante sinistro, è oggetto del Progetto Esecutivo, mentre per l'area che interessa il versante destro, verranno, al momento, realizzate le indagini e verifiche necessarie, rinviando ad un secondo momento la progettazione esecutiva delle opere da realizzare.