Attualità |

Savona, la protesta contro il rigassificatore non si ferma. Più di 100 persone all'incontro alla Sms delle Fornaci

Il confronto con la popolazione organizzato dal Pd : "Un progetto datato, preoccupante a livello ambientale"

Non si ferma la protesta contro l'installazione della Golar Tundra di fronte al mare di Savona. Venerdì sera, 3 maggio, sono state più di cento le persone che si sono trovate all'incontro pubblico "No al rigassificatore: non ci fermiamo", organizzato dal Partito Democratico alla SMS delle Fornaci "Giardino Serenella". Sono intervenuti il segretario provinciale dei Giovani Democratici Andrea Ferrari, del sindaco Marco Russo, del consigliere regionale Roberto Arboscello, della responsabile nazionale ambiente del PD Annalisa Corrado e del capogruppo PD al Parlamento Europeo Brando Benifei. "Il nostro Partito – dichiarano Emanuele Parrinello, segretario provinciale del PD Simone Anselmo, segretario dell'Unione comunale di Savona del PD - ha ribadito per l'ennesima volta la propria netta contrarietà a un progetto datato, preoccupante a livello ambientale, dannoso per l'economia del nostro territorio e in netto contrasto con il modello di sviluppo che il territorio savonese ha scelto e sta costruendo". "Confidiamo che l'unità del territorio- concludono - delle amministrazioni comunali e soprattutto dei cittadini, che già diverse volte hanno saputo mobilitarsi e rispondono sempre con entusiasmo a ogni appuntamento di questa battaglia, possa contribuire a fermare un progetto inutile e dannoso".

Redazione

