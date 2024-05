Altare, la consigliera comunale Scotti e Ferruccio Sansa in vista alle realtà produttive del territorio

Incontro con le imprese del territorio per la consigliera comunale di Altare Rita Scotti e il consigliere regionale Ferruccio Sansa, oggi 22 maggio.

"Insieme al consigliere regionale Ferruccio Sansa abbiamo visitato alcune realtà produttive altaresi - spiega la Scotti - Per questione di tempo non siamo riusciti a vederle tutte. Le vetrerie Bormioli ed Etrusca, la ditta di assemblati elettrici Cabur, quella di materiali plastici First e la nuova gestione delle acque minerali Vallechiara hanno dichiarato il loro vivo interesse per alcune idee che abbiamo condiviso e ci hanno evidenziate le loro principali problematiche, che meriterebbero attenzione e sulle quali ci siamo impegnati a fare da tramite presso le istituzioni".

La consigliera Scotti evidenzia la necessità di prestare più attenzione alle imprese che caratterizzano il tessuto produttivo del comune di Altare: "Da parte mia ritengo sia necessario colmare la disattenzione verso queste realtà produttive che, nel periodo economico in cui ci troviamo, dovrebbero essere custodite ed agevolate, ma soprattutto coinvolte. Così come credo che, per far fronte allo stato del paese, non ci debbano più essere forze politiche che continuano ad operare coi vecchi schemi, bensì servano persone, idee ed energie nuove, pronte a cooperare con intese serie, senza rivalità di parte".

"Ringrazio quindi il consigliere Ferruccio Sansa e Costantino Bormioli che mi hanno agevolata in questa missione di vicinanza agli imprenditori fondamentale per il futuro", conclude la Scotti.