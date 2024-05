Cosseria, cittadini volontari raccolgono i rifiuti abbandonati

Nella lotta contro l'inquinamento e per la salvaguardia del nostro prezioso ambiente, il coinvolgimento attivo della comunità è una risorsa inestimabile. È con questo spirito che si è svolta una mattinata speciale nel comune di Cosseria, dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade e i versanti della zona.

L'iniziativa, promossa su richiesta di alcuni cittadini sensibili alla causa ambientale, ha visto la partecipazione di oltre 20 volontari provenienti non solo dal territorio di Cosseria, ma anche dalle aree circostanti. Armatisi di guanti, sacchi per la raccolta e tanta determinazione, i partecipanti si sono messi all'opera con entusiasmo.

Tra i rovi e lungo le carreggiate, i volontari hanno fatto una scoperta sconcertante: una vasta gamma di oggetti abbandonati, tra cui valigie, tubi, plastica e addirittura pezzi di auto incidentate. Oltre a questi, non sono mancate le solite lattine, bottiglie, carte e mozziconi di sigarette. Un risultato disarmante che ha portato alla luce una triste realtà.

Il comune valbormidese ha espresso il suo ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato all'evento, sottolineando l'importanza del loro contributo per il decoro pubblico. Tuttavia, non ha mancato di evidenziare l'amarezza nel constatare che, nonostante l'impegno costante nel promuovere la raccolta differenziata, esistono ancora individui, fortunatamente pochi, che ignorano il benessere dell'ambiente in cui vivono.