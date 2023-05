Savona, rete Vodafone out in via Montenotte. In difficoltà i commercianti: "Ci crea un disservizio incredibile"

La rete Vodafone non funziona in un tratto di via Montenotte e diverse attività commerciali, così come molti privati cittadini, stanno riscontrando diverse criticità.

"Siamo senza linea telefonica nel negozio Sottozero di via Montenotte dal 20 maggio".

Questo il messaggio del negozio che rivende surgelati che come altri esercenti sta riscontrando questa problematica da diversi giorni.

"È un grosso problema che ci crea un disservizio incredibile, dobbiamo fare le chiusure di cassa e non possiamo così come utilizzare il pos. Rischiamo di incorrere in sanzioni - spiega il titolare di Sottozero Surgelati Mario Mellogno - Noi gestiamo anche tutto il sistema di tracciabilità, le etichette che vengono portate su un unico server in modo che se succede qualcosa in negozio c'e un backup".

"Non è possibile una cosa del genere, boccano così le attività e nel fine settimana ci fanno anche perdere le prenotazioni - prosegue Mellogno - Non so quantificare la perdita ma si attesta intorno ai 4-5mila euro".

Vodafone ha comunque comunicato che si sta attivando per il ripristino del servizio. A causare la criticità sarebbe stato l'allagamento del cabinet presente nella strada che deve essere sostituito.