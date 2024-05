Incidente stradale in via Pirandello a Savona. Un motociclista, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo della moto finendo a terra.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato la Croce Bianca di Savona e le forze dell'ordine. Il conducente della moto è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.

La viabilità ha subito disagi con code lungo l'intera via.