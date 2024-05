Varazze, via ai lavori di manutenzione del ponte del Carega' di via Baglietto (FOTO)

Scattano i lavori a Varazze per la manutenzione del ponte del Carega' in Via Baglietto.

Dai giorni scorsi gli operai sono al lavoro per la realizzazione del ponteggio necessario per poter operare sulla struttura dell'impalcato.

"Alcune informazioni utili che è necessario meglio evidenziare sulla viabilità, anche rispetto alla segnaletica installata che sarà comunque implementata - spiega il sindaco Luigi Pierfederici - la viabilità sarà ancora parzialmente interrotta, sino a mercoledì incluso(salvo imprevisti) con orario 08:00/18:00. Alla sera, quindi, Via Baglietto rimarra' regolarmente aperta così come al termine della realizzazione del ponteggio e per tutto il resto delle lavorazioni. Durante i lavori sarà interdetto il passaggio sulla passerella pedonale per consentirne il regolare svolgimento. Aggiornamento specifico nei prossimi giorni".

Il cantiere terminerà circa per l metà del mese di giugno.

"Tengo a precisare che le opere sono state effettuate in questo periodo per arrecare meno disagio possibile agli studenti della scuola media che utilizzano quotidianamente il pontino del Carega' - conclude il primo cittadino varazzino - Così facendo una parte dei lavori si svolgerà a lezioni terminate senza comunque incidere eccessivamente sulla viabilità carrabile e pedonale in vista della prossima stagione turistica".