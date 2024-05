Albissola, l'ultimo commosso saluto a Alessandro Binello: "Aveva il dono di lasciare un'impronta nel cuore"

Il suo berretto da carabiniere, il vessillo di una contrada legata al suo paese d'origine, Asti, di cui era appassionato, lo zaino che utilizzava per le sue tanto amate escursioni e il picchetto d'onore per rendergli omaggio.

Alessandro Binello era una persona a cui non si poteva non volere bene e le tante persone presenti, i parenti, gli ex colleghi dell'Arma, gli amici, i conoscenti, hanno voluto porgli un commosso ultimo saluto nella gremita chiesa di N.S della Concordia ad Albissola Marina.