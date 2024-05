Anziana in auto si cappotta in corso Bigliati: paura ad Albissola, conducente ricoverata in codice giallo

Tanta paura, vista la dinamica del sinistro, ma fortunatamente conseguenze non gravi per una donna sulla settantina protagonista di un incidente ad Albissola Marina nel pomeriggio odierno.

Intorno alle 15.20 l'anziana, che si trovava a bordo della propria auto, per cause non ben chiarite ne ha perso il controllo finendo per ribaltarsi mentre si trovava in corso Bigliati, all'altezza del Prana.

Grazie all'intervento dei Vigili del fuoco, la donna è stata estratta dal mezzo, riportato poi nella corretta posizione e quindi rimosso, e affidata alle cure della Croce Oro Mare e dell'automedica che l'hanno accompagnata in codice giallo al San Paolo di Savona.

Sul posto anche le Forze dell'Ordine per accertare la dinamica dell'accaduto, effettuare i rilevamenti del caso e regolare il traffico.