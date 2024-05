Pontinvrea, investito un capriolo: è ricoverato in gravi condizioni al Cras di Cadibona

"È stato investito stanotte ed è rimasto a bordo strada fino ad oggi alle 13,30 quando, appena ricevuta la chiamata siamo partiti per recuperarlo. Oltre allo stress per essere rimasto immobile per interminabili ore a lato strada dove sfrecciavano i veicoli, oltre all’impatto con il veicolo che gli ha causato un brutto trauma cranico e la frattura di una zampa, l’animale presentava una ferita compatibile con il morso di un cane - spiegano dall'Ente Nazionale Protezione Animali savonese - Al momento è ricoverato in gravi condizioni presso il cras Enpa di Cadibona".