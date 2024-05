Savona, vandalizzata l'opera "Corpo e Anima" nel piazzale davanti alla caserma dei vigili del fuoco

La scultura in marmo di Carrara per celebrare Santa Barbara, la patrona dei vigili del fuoco era stata inaugurata il 2 dicembre del 2022 e realizzata dall'artista e vigile del fuoco Antonio Cursano.

L'opera voleva rappresentare in chiave moderna e contemporanea il lavoro e l'importanza dei pompieri. Ricavata dal pieno e ricoperta in oro zecchino 24 kt, pesa 9 tonnellate. Era stata concepita come una sorta di gabbia o protezione a forma di vortice tipo fiamma.