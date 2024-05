Savona candidata Capitale della cultura, nove incontri con la cittadinanza per scrivere il dossier di presentazione

Il Comune punta su un processo collettivo per preparare e scrivere il dossier della candidatura di Savona a Capitale della Cultura.

"Tutti possono partecipare con idee, progetti, sogni, proposte, visioni e programmi - spiega il sindaco Russo - per dare il proprio contributo al tema individuato: 'Nuove Rotte per la Cultura'. Tra maggio e giugno abbiamo previsto 9 incontri tematici pubblici che saranno l’occasione per discutere le idee progettuali".

Ogni tema ha un assessore di riferimento per l'organizzazione dell'evento, al quale i cittadini potranno così fare riferimento.

Gli appuntamenti sono i seguenti ( le sedi verranno comunicate in seguito dal Comune):

martedì 14 maggio h.18 (assessore Viaggi), " Nuove rotte per la città di tutti. Ponti tra generazioni, abilità, culture, religioni ";

"; venerdì 17 maggio h.18 (assessore Parodi), " Nuove rotte per la sostenibilità Cambiamenti climatici, valorizzazione ambientale e territoriale ";

"; giovedì 23 maggio h.18 (assessore Rossello) " Nuove rotte per il porto Ponti tra terre e mari: persone, saperi, merci ";

"; mercoledì 29 maggio h.18 (assessore Negro), " Nuove rotte per le arti e lo spettacolo. Tra consumo e sperimentazione, tra locale e internazionale ";

"; venerdì 31 maggio h.18 (assessore Di Padova), " Nuove rotte per i giovani e l’innovazione. Università, digitale, crescere collettivo ";

"; martedì 4 giugno h.18 (assessore Branca), " Nuove rotte per il cibo e la ristorazione. Tra identità e mercato ";

"; mercoledì 12 giugno h. 18 (assessore Negro), " Nuove rotte per il turismo. Sinergie territoriali tra accoglienza, lavoro e digitale ";

"; martedì 18/25 giugno h.18 (assessori Viaggi e Negro), " Nuove rotte per un territorio policentrico. Quartieri, costa, entroterra: legami e vocazioni ";

"; venerdì 28 giugno h.18 (assessore Di Padova), "Nuove rotte per il commercio. Spazi e relazioni secondo un modello culturale e turistico tra commercio di vicinato, grande distribuzione, online, servizi e presidio".

Per favorire la discussione il Comune ha predisposto un modulo per la presentazione di idee e progetti, vi invito a scaricarlo dal sito del Comune di Savona oppure cliccando QUI e a inviarlo una volta compilato alla mail candidaturacapitalecultura@comune.savona.it oppure a portarlo direttamente il giorno dell'evento.