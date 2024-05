A Finalborgo una giornata legata al "Premio Strega", tra spettacolo e letteratura coi ragazzi dell'Issel

Un pomeriggio e una serata all'insegna della letteratura e del teatro per gli studenti del liceo "Arturo Issel" di Finale Ligure, impegnati quest'oggi (venerdì 24 maggio, ndr) in due importanti eventi legati al Premio Letterario Strega, al quale alcuni di essi parteciperanno come giurati per la categoria "Giovani".

Nel pomeriggio, alle ore 17:00, i ragazzi avranno l'opportunità di incontrare gli autori Marta Stella e Marco Andreolli presso i suggestivi Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo. L'incontro sarà arricchito dalla partecipazione straordinaria di Eliano Calamaro, già fra i primi violini del Teatro Carlo Felice, offrendo ai giovani studenti un momento di confronto letterario con letture dei testi dei finalisti del noto premio beneventano, accompagnati anche dai docenti.

La serata proseguirà con la compagnia teatrale sempre del liceo finalese, #i-poeti-dis-armonici, che presenterà lo spettacolo “… Un nastro attorno al mondo in 60 minuti… circa”, alle ore 21:00, nell'Auditorium "don Franco Destefanis" sempre del complesso di Santa Caterina. La rappresentazione, che spazierà tra mito, favola, poesia e musica, vedrà la partecipazione degli attori Alessandro Marsic, Alicia Mazza e Sara Rossanino della classe 3 EH, e delle ballerine Ilaria Ferrua e Aurora Zambarino della classe 4 EH, sotto la regia di Raffaella Parodi.