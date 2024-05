Armadietti automatici nelle Stazioni FS liguri, Russo (FdI): "Presto un servizio utile per i turisti"

“L'assessore ai Trasporti e al Turismo Augusto Sartori, a seguito di un mio ordine del giorno approvato oggi, mi ha confermato che Rfi si è detta disponibile ad installare nelle stazioni della Liguria, in particolare nelle città e località a vocazione prevalentemente turistica, armadietti a pagamento, resistenti e sicuri, dove lasciare valigie o bagagli in modo che i turisti possano essere leggeri e liberi per una visita o per fare shopping”. Così la consigliera di Fratelli d'Italia commenta l'ordine del giorno approvato oggi in consiglio regionale.