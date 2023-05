Dritti all’Isola 2023, i vincitori: Stefano Ghisolfo nella 5km, Francesco Ghettini nella 2km e Matilde Varengo nella sprint

Vincono l’edizione 2023 di Dritti all’Isola Stefano Ghisolfo per il percorso di 5km, Francesco Ghettini prt la combinata 2+5km e Matilde Varengo per il percorso sprint di 1 km: gioia, sorrisi e tante emozioni per i vincitori.

Oggi (28 maggio), moltissimi i nuotatori hanno sfidato il mare per la competizione in acque libere che si svolge ogni anno ad Albenga: Dritti all’Isola. Alle 9 la partenza della 5 km, percorso effettuato in 54 minuti dai primi arrivati: vincitore assoluto Stefano Ghisolfo, mentre Francesco Ghettini vincitore della combinata. Stefania Biscotti la prima donna arrivata al traguardo. Dritti all’Isola è anche sfide personali: il nuotatore più anziano è Adriano, 88 anni.

Ha gareggiato, in un percorso di 400 metri, anche un gruppo di super atleti: i ragazzi dell’Asd Viceversa, che hanno ricevuto il tifo da parte di tutta la città. A vincere la gara è stata Debora Germani.

Alle 12.30 la partenza della 2km, percorso vinto da Francesco Ghettini in 25 minuti, e alle 14, ultima gara in programma con la versione sprint da 1 km, vinta da Matilde Varengo, classe 2008.

Anche quest’anno centinaia di atleti si sono cimentati su diverse distanze: 1.0 km aperta a tutti, dove anche i più piccoli hanno potuto provare l’emozione di gareggiare in acque libere, 2.0 km, distanza intermedia che ha dato la possibilità a tutti di cimentarsi in questa esperienza unendo agonismo e natura, 5.0 km dedicata ai nuotatori più esperti che hanno circumnavigato in senso antiorario l’area marina protetta dell’isola Gallinara.

Tutti i nuotatori sono partiti dalla spiaggia di Lungomare C. Colombo (lato ponente); per il percorso lungo 5 km, hanno nuotato in direzione Isola Gallinara per circa 1.750 metri, giro in senso antiorario dell'isola e ritorno alla spiaggia di partenza, con un tempo limite 200 minuti; per il percorso di 2 km, hanno nuotato in direzione Isola Gallinara per circa 1 km, virata in senso antiorario e ritorno alla spiaggia di partenza, con un tempo limite 100 minuti; per il percorso sprint di 1 km , hanno nuotato in direzione Isola Gallinara per circa 500 metri, virata in senso antiorario e ritorno alla spiaggia di partenza, con un tempo limite 50 minuti.