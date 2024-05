Giro d'Italia nel savonese: la festa del ciclismo è stata anche la festa delle imprese di Confcommercio Savona

Si chiude con soddisfazione il passaggio del Giro d'Italia in provincia: la festa del ciclismo è stata anche la festa delle imprese aderenti a Confcommercio Savona che, insieme alle altre associazioni di categoria, ha voluto accompagnare la Carovana rosa offrendo eccellenze e specialità del territorio.

Confcommercio Savona in particolare ha garantito la propria presenza nel villaggio del Giro allestito in piazza Pertini a Savona e nella zona del traguardo di Andora. Nella città della Torretta, inoltre, dal 2 maggio era stato organizzato uno speciale contest, “Vetrine in rosa”, con ben 47 commercianti che si sono messi al lavoro per dare vita a speciali allestimenti dedicati al Giro d’Italia.

«Siamo soddisfatti dall’entusiasmo registrato in occasione del passaggio del Giro nella nostra città e la partenza del Giro-e su bici elettriche – commenta la presidente Ascom Confcommercio Laura Chiara -. Nonostante il meteo avverso c’è stata un’ottima affluenza allo stand allestito da Confcommercio e dalle altre associazioni di categoria, oltre che alla premiazione del contest delle vetrine promosso da Ascom-Confcommercio. La giornata del Giro è stata per tutti noi un’importante occasione per presentare e offrire i prodotti tipici del territorio, grazie alle tante attività che hanno partecipato. Siamo pronti a sostenere molte altre iniziative ed eventi a Savona, visto anche l’anniversario dei 140 anni di Confcommercio che cade proprio nel 2024».