Elezioni Pietra, Mario Carrara presenta la seconda lista: "Un'alternativa all'attuale sistema di potere"

Si attendeva solo l'ufficialità per una seconda lista in corsa per le elezioni comunali di Pietra Ligure, una ratifica arrivata nella mattinata odierna quando in piazza San Nicolò è stata svelata la "Lista indipendente per Pietra".

Come da rumors della vigilia, Mario Carrara sarà il candidato sindaco. Di seguito tutti i nomi della sua squadra, tra loro come noto anche Silvia Rozzi (consigliere di minoranza uscente) ma anche l'ex sindaco pietrese Daniele Negro (in carica dal '93 al '98): Carmela Chierchia, Enrica Giarola, Donata Maria Giuseppina Marchesini, Daniele Negro, Gianni Orsero, Luciano Pesce, Carmela Pezzetti, Fabio Revello, Silvia Rozzi, Ajet Talka, Umberto Vanacore e Mario Vesco.

"Un'alternativa all'attuale sistema di potere" il commento del candidato sindaco a proposito della sua lista.