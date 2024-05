Albenga 2024, il 30 maggio il candidato sindaco Nicola Podio incontra i cittadini di Bastia

Proseguono a pieno ritmo gli incontri sul territorio albenganese del candidato sindaco del centrodestra Nicola Podio. L’architetto ingauno incontrerà i cittadini delle frazione di Bastia giovedì 30 maggio alle 20.30 presso il “Barstia”, in Piazza del Comune.



"Qualche giorno fa, sono venuto a Bastia per registrare un video che mostrava le condizioni della strada extraurbana Bastia-Cenesi - spiega Podio -. Poco dopo la pubblicazione di quel video, l’amministrazione è intervenuta riempiendo le buche presenti da tempo con del terreno. Sono i famigerati 'tapulli elettorali' della maggioranza uscente, un modo di amministrare ben lontano dal nostra idea di città”.



Aggiunge Podio: "Sono sempre più numerosi i cittadini ingauni che sto incontrando in questi giorni e che mi riferiscono di non ricordare nemmeno più il volto del sindaco, tanto è il tempo trascorso dalla sua ultima visita nelle zone frazionarie di Albenga. Ecco questo sarà il primo vero cambiamento che porterò con la mia amministrazione. Il sindaco sarà una presenza costante e regolare sul territorio, e il coinvolgimento delle frazioni attraverso i comitati sarà la chiave del nostro progetto amministrativo, che punta a governare tutta la città di Albenga, non solo una parte del centro storico”.



All'incontro organizzato presso il “Barstia” saranno presenti diversi candidati delle cinque liste a sostegno della candidatura di Nicola Podio. L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini, che sono invitati a partecipare e a prendere parte attivamente alla serata.