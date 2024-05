Albenga ospita le finali nazionali di "Special Football 2024"

Grande entusiasmo ad Albenga che, il prossimo fine settimana, ospiterà, per la prima volta in Liguria, le finali nazionali di “Special Football 2024”, uno degli eventi che fa parte delle Special Olympics.

Lo sport come momento che unisce e occasione di divertimento e socializzazione che Albenga coglie, così come ha sempre fatto, con gioia e determinazione, in collaborazione con le associazioni del territorio, in questo caso l’Asd Viceversa che organizza la tappa ingauna.

Affermano dall’associazione Viceversa: “Per noi è sempre molto bello poter organizzare eventi simili. Lo sport unificato, infatti nelle nostre squadre giocano insieme ragazzi con disabilità intellettive e non, è uno degli esempi più belli di inclusione. Vogliamo ringraziare il Comune di Albenga per il supposto, la San Filippo Neri che mette a disposizione il campo da calcio di Lusignano, la Croce Bianca di Albenga e l’Associazione Italiana Arbitri sezione di Albenga che faranno servizio gratuito all’evento”.

Il programma: sabato 11 maggio, dalle ore 14 alle ore 18 le gare, dalle 19.30 in poi cena+dj set per un momento di festa. Domenica 12 maggio, dalle 9 alle 15 le gare, a seguire le premiazioni.