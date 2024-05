Albenga, una rappresentanza dei lavoratori della clinica San Michele ricevuta dal Prefetto De Rogatis

Il sindaco ha espresso, a nome dei lavoratori e delle lavoratrici, le preoccupazioni relative al futuro della Clinica in merito alla possibilità che l’Asl decida di non rinnovare la convenzione per la riabilitazione funzionale con la stessa. Il Prefetto ha sottolineato come siano di Sua competenza le questioni occupazionali legate al territorio.