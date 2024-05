Michele Franco presenta la lista "RiUniAmo Murialdo": "Gruppo eterogeneo con pluralità di vedute"

"RiUniAmo Murialdo", ecco la lista del candidato sindaco Michele Franco: "Ultimamente ho avuto la sensazione che nel nostro paese sia venuto a mancare quel senso di appartenenza, quella solidarietà e unione che ci ha sempre caratterizzati e che invece prevalga fra la gente, una spaccatura ed un forte disorientamento".

"Ricordo con orgoglio e con una certa malinconia eventi passati, dove grazie alla sinergia fra la gente, le associazioni e l’amministrazione pubblica, sono state superate sfide importanti e organizzati eventi come le varie mostre mercato, il palio dei rioni e le feste molto partecipate che ancora oggi vengono ricordate da tutti i murialdesi e da tante persone al di fuori del nostro paese".

"Le sagre della pro loco, i tornei di calcio con tribune piene di gente, spettacoli teatrali d’estate nelle piazze del paese, per non parlare delle feste organizzate dai vari gruppi parrocchiali e dalle molte associazioni", prosegue Franco, "Grazie all’impegno, all’unione e alla collaborazione fra la gente la nostra piccola comunità brillava di luce propria. Tutti questi motivi mi hanno spinto in gioventù a restare nel mio paese e a pensare che fosse il posto migliore dove creare una famiglia e crescere dei figli. Parlando con la gente mi sono reso conto che molti di loro la pensavano esattamente come me. A questo punto le idee si sono trasformate in un progetto ed è nato 'RiUniAmo Murialdo'".

"L’intento principale del gruppo è quello di ricucire i vari strappi e risollevare Murialdo, per ritrovare un clima di collaborazione e amicizia che ormai manca da anni, così da rendere il nostro comune appetibile per chi vi si voglia avvicinare e funzionale per chi intenda viverci".

"La nostra è una visione democratica e progressista, dove grazie ad incontri periodici, si pone il cittadino al centro dell’amministrazione come protagonista della vita del paese. Chiunque potrà esprimere le proprie idee e partecipare attivamente. Una visione diversa da quella di un’amministrazione staccata ed autoritaria che impone le proprie decisioni senza rendere conto a nessuno".

"La scelta dei candidati è stata fatta nell’ottica di formare un gruppo eterogeneo, con pluralità di vedute e che tenga conto delle differenze di età e di genere, che possa avere una rappresentanza più ampia di opinioni che permetta di raggiungere più facilmente una soluzione alle varie problematiche che man mano si porranno", conclude il candidato sindaco.

Ecco i candidati consiglieri: Adriana Carretto, Ivo Castello, Gianni Franchino, Lucia Maron, Agata Melogno, Debora Riolfo, Samuele Salvatico, Davide Salvo, Michele Santero ed Emilia Cristina Zunino.