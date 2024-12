Ladri in azione a Boissano: illuminazione e sicurezza al centro delle polemiche

Si stanno susseguendo con una certa insistenza le intrusioni da parte dei ladri nella zona di Boissano. Da diversi giorni, infatti, sui social ma non solo segnalati diversi spiacevoli episodi. "Da un mese a questa parte si sono intensificati gli episodi dei furti in appartamento - ha dichiarato il sindaco Paola Devincenzi - Durante le festività succede, ma questa volta sembrano aumentati. Con i Carabinieri siamo in stretto contatto per conoscere l'evolversi della situazione e sono stati intensificati i controlli sul territorio".

Secondo quanto riferito, le spaccate all'interno delle abitazioni avvengono principalmente con il calare della buio, con i malviventi pronti a sfruttare a loro favore anche i noti problemi all'illuminazione del paese. "L'amministrazione è attenta alle segnalazioni relative alla poca illuminazione e cerca di provvedere in tempi brevi, ma occorre attendere l'intervento delle ditte che ne hanno l'appalto, che devono intervenire, e già non è facile interloquire con le stesse - ha aggiunto la prima cittadina - In alcuni casi poi non si tratta di sostituire semplicemente una lampadina, ma di guasti sulle linee che sono molto datate e che, quindi, necessitano di interventi radicali molto costosi. La ricerca e la conseguente risoluzione del guasto diventa più complicata e molto più lenta".

"Alcune situazioni, come Via delle Ginestre, sono state risolte - ha concluso il sindaco Devincenzi- Dove possiamo intervenire lo facciamo. C'è da dire però che alcune segnalazioni non vengono effettuate sul sito del Comune, ma esclusivamente sui social, quindi le tempistiche si allungano. Per questo motivo posso anticipare che il Comune, per agevolare ulteriormente il contatto cittadino - ente sta elaborando un nuovo metodo per effettuare le segnalazioni. È, però, fondamentale che i cittadini denuncino sempre i furti subiti o anche solo i tentativi, in modo da contribuire al lavoro dei Carabinieri".