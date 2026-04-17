Il 18 aprile la conferenza "La neve, la siccità e Albenga nel 2100"

Nell’ambito del ciclo di conferenze Optima Acqua, sabato 18 aprile, alle ore 15.30, presso Palazzo Peloso Cepolla, si terrà un incontro con il dott. Francesco Avanzi, project manager presso il Centro Internazionale per il Monitoraggio Ambientale (CIMA) e associato di ricerca presso l’Istituto di Scienze Atmosferiche e Climatiche del CNR di Torino, che parlerà sul tema: “La neve, la siccità e Albenga nel 2100”.

In questa conferenza si parlerà di qualcosa che riguarda tutti noi da vicino: il cambiamento climatico e l’acqua. Un incontro per capire quale ruolo abbia la neve nel ciclo dell’acqua, perché oggi le crisi idriche siano sempre più frequenti e, in particolare, cosa stia succedendo proprio qui, in Liguria.

La nostra regione è un territorio fragile e unico, stretto tra mare e montagne. Questa combinazione la rende particolarmente esposta agli effetti del clima che cambia, tra periodi di siccità e piogge intense. Capire questi fenomeni non è più solo una questione per esperti, ma una necessità concreta: il cambiamento climatico non è qualcosa di lontano; è già qui e riguarda il presente e il futuro del nostro territorio.

La Fondazione CIMA è un centro di eccellenza nel monitoraggio ambientale e nello sviluppo di modelli di previsione relativi ad acque, neve, ghiaccio, siccità e cambiamento climatico, non solo in Italia ma anche a livello internazionale.