CDS-Casa della Salute: "Intollerabile associare il nostro nome all'inchiesta Liguria, anzi danneggiati: abbiamo combattuto per la trasparenza"

"E' proprio il contrario: in questi anni CDS-Casa della Salute ha battagliato per avere criteri oggettivi e trasparenti nella selezione dei soggetti privati accreditati con il Sistema Sanitario Nazionale, a tutela del libero mercato e del diritto alla salute dei cittadini". E' l'affermazione che trapela dal network sanitario, che non intende essere associato erroneamente all'inchiesta sulla corruzione in Liguria avviata dalla Procura di Genova e dalla Dda, che sta toccando anche le politiche della salute. CDS, peraltro, opera in modo privato senza contributi pubblici per oltre il 95% dei ricavi.

In due anni, CDS-Casa della Salute ha promosso tre ricorsi amministrativi al Tar Liguria e due ricorsi al Consiglio di Stato contro l’Amministrazione Regionale sul tema della parità di condizioni nei bandi di assegnazione del budget pubblico per le prestazioni sanitarie erogabili da soggetti privati accreditati. Risulta, poi, anche una segnalazione di CDS rivolta all'AGCM. Proprio grazie alla pronuncia dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (che ha bacchettato Regione Liguria per l'allocazione delle risorse pubbliche), confermata nel suo contenuto dalla Procura della Corte dei Conti, l'azienda nel 2024 ha potuto partecipare alla gara indetta per l'extrabudget.