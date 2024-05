Alassio, concorso “Il miglior articolo di cronaca 2023” alla Biblioteca Civica “R. Deaglio" premiati i vincitori

I premi consistono in contributi per gli studi e comprendono, tra gli altri, il Premio Categoria Esordienti in ricordo dei giornalisti Alfredo Provenzali e Sergio Veccia offerto dal Lions Club Alassio “Baia del Sole” e dall'Associazione Bagni Marini, il Premio Speciale in ricordo di Milla e Nello Aicardi offerto dalle nipoti Piera e Antonella, il Premio Speciale in ricordo di Stefania Savona offerto dai genitori Gianna e Sergio e da Luca, ed il Premio Speciale riservato agli esordienti in ricordo di Natalino Famà offerto dall'Associazione “Amici del Borgo Coscia”.