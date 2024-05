Albisole, lutto per la scomparsa dello storico parrucchiere Pino Zaccariello

Una vera e propria istituzione con generazioni di albissolesi e non solo che si sono fatti tagliare i capelli da lui.

È scomparso all'età di 68 anni lo storico parrucchiere Giuseppe "Pino" Zaccariello e non stanno mancando sui social i messaggi di ricordo e di cordoglio.

Ha iniziato da giovanissimo a 14-15 anni e per anni ha lavorato nella sua bottega in via della Rovere ad Albisola Superiore. Dal 2005 è stato prima socio e poi collaboratore dal 2021 di "Complici" in Piazza Sant'Antonio ad Albissola Marina.

"Uomo di esperienza e talento, è personaggio di spicco del gruppo e con la sua passione, grande trascinatore" scrivevano sulla loro pagina Facebook il salone di bellezza.

"Siamo scioccati. Pino era una persona umile, con una passione incredibile e ha fatto la storia per il suo lavoro - dice la sorella Anna, titolare del salone da parrucchiere "Prima Immagine" - Grazie a lui sono entrata anche io nella professione e abbiamo partecipato a gare insieme. Era conosciuto nelle Albisole, a Savona. Aveva proprio una firma".

I funerali si terranno domani, venerdì 17 maggio, alle ore 10.30 nella chiesa di San Nicolò ad Albisola Superiore.