Il Finalese ancora costretto ai conti col maltempo: chiusure sulla Sp8

Continua a fare i conti con una lunga striscia di ripercussioni legate al maltempo dello scorso fine settimana, il territorio del Finalese.

Maggiormente colpita dalle torrenziali precipitazioni verificatesi tra sabato 26 e domenica 27 è stata la Sp8 "Spotorno-Vezzi Portio-Finalpia" dove, al momento, si contano ben sette punti critici con movimenti franosi attivi o comunque necessari di consistenti lavori per la mitigazione del rischio che questi possono causare.

Partendo da valle, resta chiusa completamente la strada tra località Graniglie, nella zona delle pompe dell'acquedotto, e il bivio per Orco Feglino. La misura è arrivata con un'ordinanza emessa dal sindaco finalese Berlangieri in accordo con la Provincia. A motivarla, dopo i sopralluoghi eseguiti dai Vigili del fuoco con l'ente provinciale, due smottamenti sovrastanti la carreggiata con alberi, rocce, terra e detriti caduti a occuparla o comunque a minacciarla. Due frane sono a ridosso della strada, una terza è invece a quota superiore e probabilmente richiederà un intervento più complesso.

Completamente nel territorio di Vezzi Portio sono invece i due cedimenti della sede stradale a valle, alle progressive chilometriche 8,6 e 9,8. In questi casi la Provincia sta valutando le lavorazioni da eseguire principalmente per consolidare il piede dell'argine sul quale poggia la strada e, nel mentre, il tratto tra i punti interessati è stato chiuso.

Per evitare così di isolare completamente i residenti della frazione di San Filippo, la ditta che dalle settimane stava intervenendo sullo smottamento al km 13 ha riaperto parte della strada, a valle, con un senso unico alternato regolato da semaforo.

A subire i disagi sono quindi in particolare i cittadini di Vezzi Portio: "La nostra comunità è frastornata dal periodo che sta vivendo - testimonia il sindaco Germano Barbano -. Vi sono enormi disagi soprattutto per chi lavora in zona finalese ed è costretto a percorrere o la Sp45 oppure l'autostrada, con anche costi da sostenere".

Vanno, per di più, considerate alcune criticità nel computo della viabilità alternativa: lungo la strada delle Manie è ancora presente il semaforo per il senso unnico alternato in corrispondenza del cedimento in zona Selva (dove la Provincia è già al lavoro da giorni), mentre sulla comunale dei Boragni, a Orco Feglino, sono presenti altre criticità legate alle recenti piogge.