Albenga attrae sempre più turisti, in particolare quelli stranieri

Se passeggiando all’ombra delle torri questo dato era facilmente intuibile anche “ad occhio”, o meglio “a orecchio”, dato che per tutto l’anno tra i vicoli, i viali e nelle piazze di Albenga si è sentito parlare tedesco, inglese, francese ecc. i dati elaborati e trasmessi da Regione Liguria parlano chiaro ed in modo inequivocabile.

Da inizio anno fino ad agosto compreso, Albenga ha registrato + 26,09% di presenze di cittadini stranieri passando da 49.487 a 62.400 e + 23,44% per quel che concerne gli arrivi passando da 12.942 a 15.976.Un trend in crescita dunque che attesta la città quale perla del turismo del ponente ligure. Commenta il sindaco Riccardo Tomatis: “Questi dati ci riempiono di orgoglio ed evidenziano, ancora una volta, un trend che negli ultimi 10 anni (a partire dall’amministrazione Cangiano) è sempre stato in salita. Anche durante il difficile periodo Covid Albenga è cresciuta vivendo un grande exploit a livello turistico e in particolare di turisti stranieri dopo la pandemia".

"Analizzando i dati - prosegue Tomatis - fa piacere inoltre rilevare come complessivamente (tra turisti stranieri e italiani) i dati evidenzino una crescita, cosa che invece non è avvenuta in diversi comuni limitrofi del ponente.T utto questo credo sia dovuto, oltre ad una politica lungimirante che guarda, anche attraverso la collaborazione pubblico/privato, ad una valorizzazione del territorio (il Centro Storico e la zona mare sono letteralmente cambiate negli ultimi anni registrando un netto miglioramento), al fatto che la nostra città può offrire un turismo balneare, culturale, storico, legato alle attività outdoor e all’enogastronomia con un calendario eventi ricco e attrattivo. Albenga è una città da vivere 365 giorni l’anno”.

Aggiunge il vicesindaco Alberto Passino: "Albenga in costante crescita, Le presenze (pernotti), nel 2022 furono 508.204 superiori a quelle registrate pre-Covid e i dati ci fanno ben sperare nel raggiungere un nuovo record.