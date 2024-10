Savona, incidente auto-scooter in Lungomare Matteotti: traffico in tilt in entrambe le direzioni

Scontro tra un’auto e uno scooter nel tardo pomeriggio odierno sull’Aurelia, in Lungomare Matteotti a Savona, che ha causato forti disagi alla circolazione.

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 18. Immediatamente sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Savona per prestare soccorso alla persona rimasta ferita, mentre carabinieri e polizia locale hanno presidiato l’area per regolare il traffico, che risulta fortemente rallentato in entrambe le direzioni.

La persona ferita è stata trasportata in ambulanza all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.