Inchiesta corruzione in Liguria, l'interrogatorio del presidente Toti tra due settimane

Lo ha spiegato Stefano Savi, difensore del Presidente al termine di un colloquio con i pm genovesi. Il faccia a faccia con i pubblici ministeri, ha detto, dovrebbe essere fissato per la settimana che parte dal prossimo 27 maggio. "Toti aspetta l'interrogatorio - ha aggiunto - Certo, lui l'avrebbe fatto prima, ma aspettiamo".

E sulla presenza a Montecarlo del suo assistito, Savi ha commentato: "Toti mi ha spiegato che a Monaco è stato una sola volta insieme alla moglie per motivi familiari. In quell’occasione Spinelli li ha invitati a mangiare qualcosa insieme. È stato un incontro assolutamente casuale, totalmente a carico di Toti che se l’è pagato con i suoi soldi. E Briatore non c’entra nulla"