Incidente sulla A10 nei pressi dello svincolo di Albisola: un ferito in codice giallo, 5 km di code

AGGIORNAMENTO ORE 16.10 : Attualmente, nel tratto interessato il traffico è stato sbloccato e transita su una corsia. Si registrano 10 km di coda nel tratto compreso tra Arenzano e la Complanare di Savona in direzione Savona.

--------

Si è chiuso con una serie di disagi alla viabilità ma fortunatamente senza gravi conseguenze alle persone coinvolte, un incidente verificatosi intorno alle 13.30 sull'A10 in un tratto tra Albisola e il bivio con la Complanare di Savona, in direzione della Città della Torretta.

Coinvolti nel sinistro all'altezza del km 37 sono stati un camion, il quale ha perso gasolio sulla carreggiata, e un'automobile, venuti all'impatto per cause non ben chiarite. Sul posto, rispondendo alla richiesta del 112, sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Albisola che hanno trasferito uno degli occupanti a bordo della vettura in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo di Savona.

Allertata anche la Polstrada, per i rilievi del caso, e gli operativi del concessionario autostradale.

Sono stati 5 i chilometri di coda con conseguenti rallentamenti, a partire da Varazze, andatisi ad accumulare fin da subito. Pertanto, per coloro che sono diretti verso Savona, il consiglio del concessionario è stato quello di uscire a Albisola e, dopo aver percorso la Ss1 Aurelia, rientrare in autostrada a Savona.