Albisola, chiesa di San Nicolò gremita per l'ultimo saluto a Pino Zaccariello

La chiesa e il sagrato di San Nicolò ad Albisola Superiore erano gremiti per rendere omaggio ad una figura storica per il comune albisolese e per Albissola Marina.

Pino, così era conosciuto da tutti, aveva iniziato a tagliare i capelli da giovanissimo a 14-15 anni e per anni ha lavorato nella sua bottega in via della Rovere ad Albisola Superiore. Dal 2005 è stato prima socio e poi collaboratore dal 2021 di "Complici" in Piazza Sant'Antonio ad Albissola Marina.