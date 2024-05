Lo scopo di Daniele Pescara

Daniele Pescara, classe 1988, veneziano di origine, naturalizzato emiratense. Il suo spirito intraprendente e coraggioso lo ha portato in giovanissima età negli Emirati Arabi Uniti, dove, certo della sua capacità, ha fondato l’omonima Daniele Pescara Consultancy, azienda leader nel company setup a Dubai. Ma qual è l’obiettivo che deisderava raggiungere il finanziere veneto? Cosa lo ha spinto a tale distanza da casa? E, soprattutto, perché ha scelto proprio l’Emirato? Scopriamolo insieme.

Daniele Pescara: “Dubai è l’opportunità che tutte le PMI meritano”

Era poco più che ventenne Daniele Pescara quando ha deciso di dare una svolta alla sua vita.

Proveniente da Chioggia, un paesino sul mare in provincia di Venezia, da una famiglia dedita al mercato ittico, Daniele ha sempre saputo di essere destinato a qualcosa di più grande, ad un’attività tutta sua, che fosse partner degli imprenditori.

La sua storia, infatti, è segnata dal fallimento dell’azienda di famiglia, a causa della crisi economica del 2008: ma Daniele ha voluto fare una scelta coraggiosa e partire per gli Emirati Arabi Uniti.

Perché proprio in quel Paese? Perché è sicuramente il territorio più promettente per chiunque voglia portare la propria idea di business al successo.

Anche Daniele aveva un progetto imprenditoriale e lo ha voluto portare a Dubai.

Daniele Pescara Consultancy: l’azienda per le aziende

Nasce così la Daniele Pescara Consultancy, un ufficio one-stop-shop che affianca gli imprenditori italiani, e non solo, intenzionati a investire a Dubai.

Daniele aveva capito che le imprese italiane vengono soffocate dalla crisi e dalla fiscalità italiana: ecco, allora, che il suo unico obiettivo era diventato quello di fornire agli imprenditori italiani, attanagliati dalla situazione economica precaria del Bel Paese, tutto il supporto necessario per internazionalizzare le imprese a Dubai.

L’Emirato, infatti, grazie alla sua economia in costante crescita, alla burocrazia snella, alla politica di sostegno, e alla fiscalità agevolata, rappresenta la miglior alternativa per lasciare l’Italia e proteggere il proprio patrimonio all’estero.

Così aveva fatto Daniele, e così voleva aiutare a fare qualunque imprenditore ne avesse intenzione.

Daniele Pescara: tutti i numeri

Oggi, la Daniele Pescara Consultancy, con un fatturato di 12 milioni di dollari, è il punto di riferimento negli Emirati Arabi Uniti per le costituzioni societarie offshore e onshore e per tutti i servizi finanziari collegati.

Grazie ai suoi uffici in Italia (a Padova e Roma), in Arabia Saudita e all’headquarter presso le prestigiose Financial Towers del DIFC, il quartiere finanziario di Dubai, e al suo team di oltre 24 collaboratori tra avvocati, commercialisti e fiscalisti internazionali, più di 700 imprenditori hanno completato l’internazionalizzazione della propria azienda, proteggendo il loro patrimonio e alleggerendo legalmente il proprio carico fiscale fino al 75%.

Inoltre, Daniele Pescara, forte dei suoi 10 anni di esperienza nel settore, è stato scelto quale Presidente per fondare la nuova sede di FenImprese Dubai, l’associazione di categoria che in Italia raccoglie già più di 23.000 aziende.

Peraltro, i suoi meriti hanno trovato riconoscimento anche nell’essere l’esperto di riferimento per il gruppo “Il Sole 24 Ore”, in qualità di Business Partner.

Daniele Pescara: gli scopi della sua attività

Daniele Pescara voleva diventare il consulente di cui gli imprenditori italiani avevano bisogno.

Daniele Pescara voleva dare un’opportunità alle imprese meritevoli non supportate in Italia.

Daniele Pescara voleva condividere il suo successo a Dubai con altri suoi colleghi.

Daniele Pescara voleva far conoscere i benefici di Dubai agli italiani.

Daniele Pescara voleva creare posti di lavoro.

Daniele Pescara voleva e ha ottenuto.