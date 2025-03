Lo spaccio Noberasco infiamma il Consiglio comunale: "Insieme per Carcare": "La domanda deve passare al SUAP", Mirri: "L'attività ha carattere temporaneo"

Il Consiglio comunale di Carcare si infiamma a causa dello spaccio aziendale della Noberasco. Il gruppo di opposizione "Insieme per Carcare" ha sollevato dubbi sulla regolarità dell'autorizzazione concessa all'azienda, presentando un'interrogazione.

"Siamo un po' perplessi – spiega il capogruppo Alessandro Ferraro – non abbiamo avuto la documentazione richiesta. Già quando eravamo in amministrazione, l'azienda ce lo aveva chiesto. Nulla contro Noberasco, ma secondo noi non si può fare al di fuori dello stabilimento. L'iter deve essere seguito nei modi giusti, passando attraverso il SUAP, cosa che non è stata fatta. Pare sia stata concessa un'autorizzazione a tempo. Inoltre, il container è stato posizionato in un parcheggio pubblico, in una zona non commerciale. È necessario seguire un determinato percorso per ottenere l'autorizzazione".

Di contro, il sindaco Rodolfo Mirri ha respinto le critiche, definendole sterili polemiche che non aiutano il commercio: "La documentazione sarà consegnata alla minoranza nei tempi previsti dalla normativa - replica il sindaco Rodolfo Mirri - Quell'area, tra l'altro, è ancora di proprietà della Noberasco a causa dell’ennesima gestione inefficace della precedente amministrazione, che ora critica. Avevamo dovuto chiudere la pista ciclabile e spegnere l'illuminazione perché la cessione non era stata completata, mentre si erano limitati a tagliare il nastro ben due volte".

"Quando la cessione sarà perfezionata e l'area diventerà effettivamente comunale, valuteremo il da farsi. Inoltre, l'attività di questo spaccio aziendale ha carattere temporaneo: l'autorizzazione scadrà il 31 marzo e non richiedeva alcun intervento da parte del SUAP, bastava chiedere. Se la Noberasco richiederà una proroga, la valuteremo - conclude Mirri - Ci auguriamo che l'azienda decida al più presto di aprire un negozio nel centro di Carcare".