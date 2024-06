Robello De Filippis e Marmentini (Garlenda Subito), l’appello al voto: “Per un vero cambiamento, votate Garlenda Subito”

“Momenti di grande emozione, siamo elettrizzati dalla possibilità di portare un cambiamento al paese a cui vogliamo bene. Ne abbiamo proprio voglia, siamo carichi, siamo un gruppo di persone che spinge sul ‘fare’, che ha voglia di un ‘cambiamento’, fattivo, credibile, realizzabile nella vita quotidiana, nella vivibilità del paese. Non solo ad un mese dalle elezioni, dove si pulisce tutto il paese cercando di nascondere la polvere sotto il tappeto, per mascherare cinque anni di… nulla!”.

Ad affermarlo in una nota è Andrea Marmentini, candidato consigliere a Garlenda per la lista “Garlenda Subito”.

“Abbiamo voglia che questa cura per i nostri concittadini sia quotidiana e ci mettiamo il nostro massimo impegno – continua -. La gente conosce i nostri buoni sentimenti, la nostra buona volontà. Siamo tutte persone di Garlenda, tutti i componenti del gruppo conosciamo le sue problematiche e quindi siamo pronti a metterci in gioco per risolvere i problemi che affliggono il paese da anni”, conclude Andrea Marmentini.

Conciso ed esplicito Bruno Robello De Filippis, candidato sindaco a Garlenda per la lista “Garlenda Subito”: “Quindici anni di questa amministrazione, i fatti parlano per loro. Votate Garlenda Subito!”.