Area di crisi industriale complessa, mobilità in deroga per una ventina di dipendenti di un'azienda

È stato sottoscritto stamani, nella sede della Regione Liguria, l'accordo quadro per la proroga della concessione della mobilità in deroga nell’anno 2024 a sostegno di una ventina di lavoratori che operavano in un'impresa sita nell’area di crisi industriale complessa savonese.

Il documento è stato firmato dall'assessore regionale al Lavoro e alle Politiche attive e dai rappresentanti degli enti locali, delle associazioni datoriali, delle organizzazioni sindacali e dei Consulenti del Lavoro della Liguria.

"Trovo che sia molto importante - commenta l'assessore regionale al Lavoro - che un accordo quadro, che viene rinnovato di anno in anno dal 2018, venga sottoscritto da tutte le organizzazioni e dalla Regione in maniera congiunta. Non è una cosa scontata perché non è facile trovare un'unità d'intenti".



Nello specifico, dal 10 giugno le domande potranno essere compilate dal portale regionale dei centri per l’impiego “MiAttivo” utilizzando l’apposito form e dovranno essere presentate nelle seguenti tempistiche: entro il 10 luglio 2024 per coloro che terminano il trattamento di mobilità in deroga tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024; entro il 10 ottobre 2024 per chi termina il trattamento di mobilità in deroga tra il 1° luglio 2024 e il 30 settembre 2024 ed entro il 10 gennaio 2025 per coloro che terminano il trattamento di mobilità in deroga tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024.