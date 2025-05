Cairo, pronto il progetto per il restyling di Corso Dante: un intervento da 840mila euro

La giunta Lambertini, nella riunione del 28 maggio, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla “Riqualificazione di corso Dante”. Le spese tecniche per la stesura del progetto, pari a 6.978 euro, sono state finanziate grazie al contributo erogato all’ente dal “Fondo concorsi progettazioni e idee per la coesione territoriale”.

L’area di intervento lungo la quale si sviluppa Corso Dante è stata divisa in cinque tratti, per individuare con maggior dettaglio le opere di riqualificazione necessarie, principalmente relative alla pavimentazione dei marciapiedi e al rinnovo del verde urbano. Il primo tratto riguarda Piazza della Vittoria, nel percorso compreso tra il campanile della Chiesa di San Lorenzo e l’incrocio con Via Fratelli Francia, dove è previsto un nuovo camminamento su Corso Mazzini, l’eliminazione dell’area di fermata bus con il recupero di parcheggi e l’individuazione di un’area di fermata bus in corsia. Il secondo tratto interessa la zona della Casa di Riposo, tra Via Fratelli Francia e Via Lavagna, con il rifacimento della pavimentazione previa cancellazione della segnaletica orizzontale, la realizzazione di nuovi parcheggi a lisca di pesce, l’abbattimento delle alberature esistenti con la rimozione della ceppaia e il ripristino del fondo stradale. Il terzo tratto riguarda le scuole elementari, nel percorso tra Via Lavagna e Via Artisi, dove è prevista la piantumazione di alberature tipo Liquidambar in aiuole dedicate e la riqualificazione dell’aiuola lato Bormida con nuove alberature e arredi urbani. Il quarto tratto si estende dall’area dell’Ospedale, tra Via Artisi e Via Arpione con diramazione lungo il Bormida. Infine, il quinto tratto interessa la zona della Polizia Locale, tra Via Arpione e l’incrocio con Corso Martiri della Libertà, con la revisione del parcheggio in prossimità della Polizia Locale, la realizzazione di un’area verde alberata con sedute e l’individuazione di un nuovo percorso per la traslazione dell’attraversamento verso il lungofiume.

Per tutti i tratti sono previsti: il rifacimento o la revisione della pavimentazione esistente in lastrame di porfido; l’adeguamento delle rampe per disabili; il rifacimento della segnaletica orizzontale (previa cancellazione di quella esistente) e la revisione di quella verticale; l’inserimento di lastre tattili per la segnalazione dei percorsi per ipovedenti. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 840mila euro. L’Amministrazione comunale e gli uffici competenti sono al lavoro per reperire i fondi necessari attraverso bandi regionali, nazionali e dell’Unione europea.

"Un progetto ambizioso che rappresenta una visione chiara di città: più accessibile, più bella e più vivibile. Il percorso sarà lungo, ma abbiamo gettato le basi concrete per un cambiamento profondo - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Ghione - Il primo passo operativo è già in programma per le prossime settimane: grazie alla collaborazione con Enel X, si procederà infatti allo spostamento e alla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, rendendoli più visibili e protetti. Lavoriamo con determinazione per restituire alla città uno dei suoi tratti più rappresentativi, consapevoli che ogni cambiamento strutturale richiede visione, pianificazione e risorse, ma anche piccoli passi concreti. E mercoledì, quel primo passo lo abbiamo fatto".