Stella, continuano le bitumature: intervento in Piazza Serventi a San Martino (FOTO)

Proseguono a Stella i lavori di bitumatura con l'obiettivo di migliorare la viabilità del territorio. Attualmente, è in corso l'intervento in Piazza Serventi a Stella San Martino.

"Informiamo inoltre che martedì 3 giugno è previsto il rifacimento della segnaletica nella stessa piazza - dicono dal Comune - Si raccomanda vivamente ai cittadini di prestare attenzione ai cartelli presenti e di non lasciare in sosta le proprie autovetture per permettere lo svolgimento dei lavori".

"Sempre nella giornata di martedì, verranno realizzate delle piccole aiuole attorno agli alberi presenti all’interno della carreggiata, contribuendo a rendere la piazza più accogliente e curata" continuano.

Nel frattempo sono stati ultimati i lavori nella strada Favini-Barbè finanziati per 250mila euro dalla Regione Liguria – Settore Protezione Civile per gli interventi di consolidamento a seguito degli eventi emergenziali che si sono verificati nel periodo ottobre-novembre 2019.

I lavori prevedevano la realizzazione di cordoli palificati per il consolidamento statico di alcune tratte della carreggiata nel tratto compreso tra la SP32 di San Bernardo e la strada vicinale Suetta-Corona, la regimazione delle acque ed il ripristino del piano viabile con successiva bitumatura dei tratti più ammalorati.