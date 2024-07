"Parole ubikate in mare": il 6 luglio a Savona appuntamento con Tomaso Montanari

Incontro in collaborazione con ARCI, ANPI, ISREC e ANED nell'ambito di "Parole ubikate in mare", rassegna a cura di Libreria Ubik, Comune di Savona e Comune di Albissola Marina, con il sostegno di Bper e NH.

Ingresso gratuito.

Secondo Tomaso Montanari (noto storico dell'arte, saggista, Rettore dell'Università per Stranieri di Siena) tenere nella piazza la statua di un personaggio, significa indicarlo come modello di virtù civili. Naturalmente questo messaggio arriva quando c’è un nesso ancora vivo tra il personaggio e la comunità che lo celebra, nel bene e nel male. Non è dunque un discorso sul passato, ma una contesa sul presente e un confronto di progetti sul futuro. Se masse oppresse in tutto l’Occidente si rivolgono contro statue e monumenti è perché sono tuttora umiliate e sconfitte. La loro battaglia non riguarda la storia, ma il futuro. Ma c’è un’alternativa tra accettare passivamente o distruggere per sempre le statue che, nello spazio pubblico, rendono visibile un pantheon di eroi e di esempi? Esistono statue ‘giuste’? E quali sono?

