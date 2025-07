Savona, venerdì 11 luglio l'incontro con Marco Grimaldi (AVS) sull'inferno di Gaza

Venerdì 11 luglio l'incontro a Savona in Piazza Pertini, alle 18.00, con Marco Grimaldi dal titolo "L'inferno di Gaza - nostro dovere avere il coraggio di guardare e agire".

"Mentre Trump racconta ai vertici internazionali che è imminente la tregua, al porto di Haifa sono arrivati i primi 70 bulldozer D9 che Netanyahu ha richiesto agli USA - spiegano dall'organizzazione dell'evento - Solo un mondo distopico può far finta di ignorare il piano d'Israele. Gli abitanti di Gaza, dopo due anni di bombardamenti e brutali omicidi di civili inermi, soffrendo la fame, la sete, l'assenza di cure mediche, di qualsiasi bene materiale, stanno per essere rinchiusi in un campo di internamento, sorvegliato dall'esercito, per poi essere trasferiti, non si sa bene dove. Trump, quello stesso Trump da poco proposto al premio Nobel per la pace, oltre ai bulldozer, ha appena approvato la fornitura di ulteriori 7,4 miliardi di dollari in missili e armamenti ad Israele".

"Per cercare di comprendere cosa sta davvero accadendo nei territori occupati, si svolgerà domani a Savona l'iniziativa con il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Marco Grimaldi, organizzato dai gruppi di maggioranza del consiglio comunale di Savona e dalle associazioni pacifiste che operano nella nostra città - concludono dall'organizzazione - Marco Grimaldi, vice capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera dei deputati, è stato di recente a Gaza e in Cisgiordania con una delegazione di parlamentari per vedere e documentare di persona la situazione drammatica dei territori occupati".