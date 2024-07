Andora, Borgo Castello tra i Siti Storici Grimaldi di Monaco: nel 2025 la visita del Principe Alberto

Prosegue l'impegno del Comune di Andora per portare a compimento la rigenerazione urbana di Borgo Castello, piccolo e prezioso scrigno di storia, arte e cultura, e farlo diventare un punto di attrazione turistica della Liguria.

“Mentre ad Andora sono in corso i cantieri nel Paraxo e il lavoro di progettazione con tecnologie innovative dei ruderi del Borgo riemersi dopo decenni, con Anci Liguria a Missione Italia, abbiamo ottimizzato le procedure e affinato un cronoprogramma efficace che consenta di continuare a rispettare i termini del bando del Ministero della Cultura e impegnare proficuamente i 20 milioni di euro assegnati ad Andora”, ha affermato il sindaco Mauro Demichelis.

Andora con Borgo Castello, nel 2023 è entrata a far parte dei Siti Storici Grimaldi di Monaco. Il Castello dei Clavesana è stato infatti di proprietà della famiglia Monegasca nel XIII secolo, dato in pegno per un debito a Luca e Beverello Grimaldi che ne ebbero il controllo per tre anni.

L’associazione, di cui il presidente onorario è il Principe Alberto di Monaco, aveva quindi invitato il comune ligure ad entrare a far parte del progetto di promozione turistica e culturale che grazie al Principato regala una visibilità di respiro internazionale ai luoghi ed ai prodotti tipici dei Comuni associati.

Lo scorso gennaio, a Roma, presso l’Ambasciata del Principato di Monaco in Italia, c’è stato il primo incontro ufficiale nell’ambito di una riunione con gli altri sindaci dei siti storici italiani, nel corso della quale il sindaco Mauro Demichelis aveva potuto presentare Andora e le sue proposte. L’incontro era finalizzato ad esporre i progetti per 2024, accogliere le proposte dei comuni in vista degli eventi di promozione e della programmazione delle visite in Italia del Principe.

Ora, un ulteriore incontro. Come spiega il primo cittadino andorese sul suo profilo Facebook: “Ho il piacere di annunciare che Sua Altezza Serenissima Alberto II sta programmando per il prossimo anno una visita al nostro Paraxo che è stato sotto il dominio della famiglia Grimaldi dal 1248 al 1251. Ieri sera, ospite dall'Ambasciatore in Italia del Principato di Monaco Anne Eastwood, abbiamo condiviso l'auspicio di avviare scambi culturali e turistici con il Principato, che è molto interessato alle iniziative di tutela dell'ambiente e di promozione dei nostri prodotti tipici locali”.