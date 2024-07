Sicurezza stradale e dei pedoni sull'Aurelia ad Albissola, incontro del Comune con Anas

Nei giorni scorsi il sindaco Gianluca Nasuti e il vicesindaco e assessore Luigi Silvestro hanno incontrato Anas per proporre alcune proposte per migliorare ad Albissola Marina sia la sicurezza degli attraversamenti pedonali che la fluidità del traffico e per avviare un confronto con l'ente gestore della strada.

Nel programma elettorale la lista "Albissola del Fare" aveva infatti proposto di rendere più sicuri le strisce pedonali tramite sistemi per renderli più illuminati, dove possibile posizionare dissuasori di velocità e istituire zone con il limite della velocità a 30 km/h.

Beneficiando dei finanziamenti ministeriali per l'efficientamento energetico e sicurezza stradale il Comune aveva già provveduto ad installare 7 nuovi impianti della tipologia `Pedone smart' per potenziare la segnalazione di alcuni attraversamenti pedonali in alcune delle strade maggiormente trafficate ed hanno già avviato la progettazione per la realizzazione di una decina di altri attraversamenti smart tra i quali anche quelli destinati per l'Aurelia.

L'amministrazione provvederà, come specificato nel programma elettorale, anche a realizzare uno studio di fattibilità per Ia creazione di zone ZTL o comunque presidiate da varchi con telecamere ad esempio per gestire e controllare I'accesso di veicoli nel centro storico o altre aree critiche come Via Luccoli.

Inoltre verrà presentato ad Anas, il rilascio del necessario nulla osta, per lo studio di fattibilita per l'installazione di un impianto semaforico.

Il progetto comunale di installazione di telecamere per la lettura delle targhe ha ottenuto un finanziamento ministeriale ed a breve verrà installato.