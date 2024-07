Ceriale, addio al 23enne Samuele Schillaci

La comunità di Ceriale è in lutto per la scomparsa del 23enne Samuele Schillaci. Originario di Sanremo, proprio a Ceriale era ospite della Casa del Santo Natale: si è spento a causa di un brutto male.

Un commosso ricordo è stato pubblicato su Facebook dall'amico Mauro Vicari: " Ciao Samuele. Non riesco ancora a crederci. Ricordo ancora quando ti ho conosciuto, eri solo un bambino di 5 anni, sempre attaccato alla gamba di tuo fratello e con gli occhi pieni di lacrime. Ma anche in quei momenti, la tua grande mamma, Suor Valeria, sapeva sempre come calmare le tue paure e lenire le tue ferite ".

"Sei stato un vero Super Eroe, Samuele - ha aggiunto l'amico - Hai combattuto contro la vita con coraggio e determinazione, anche quando le cose si facevano difficili. Non ti sei mai arreso, neanche di fronte alle sfide più grandi. Per me, hai vinto tu. Hai vinto perché hai vissuto la tua vita al massimo, con gioia e con amore. Adesso, spero che tu abbia finalmente trovato la pace che tanto desideravi. So che ci mancherai terribilmente, a tutti noi. Il tuo sorriso era come un raggio di sole, capace di illuminare qualsiasi giornata. Ciao mio piccolo grande Amico tvb".