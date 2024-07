Controllo infezioni correlate all’assistenza, Brunetto (Lega): "Procedure omogenee e migliori tecniche in ospedali e strutture sanitarie liguri"

"Inserimento di protocolli omogeni per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria. A dirlo è consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.

"E’ necessario intervenire nelle strutture sanitarie della Liguria per migliorare l’igiene ambientale con protocolli omogenei di prevenzione e controllo. Infatti, le infezioni acquisite e correlate all’assistenza (ICA) costituiscono la complicanza più frequente e grave dell’assistenza sanitaria e possono verificarsi non soltanto negli ospedali, ma anche in altri ambiti assistenziali come le strutture di lungodegenza, gli ambulatori, l’assistenza domiciliare, le strutture residenziali territoriali".

"Sono quindi soddisfatto - conclude Brunetto - che l’Assemblea legislativa della Liguria abbia approvato all’unanimità il mio ordine del giorno che impegna la giunta a promuovere delle linee guida regionali affinché vengano adottati, in modo omogeneo sull’intero territorio, idonee procedure e sistemi atti al controllo, alla verifica e alla convalida delle operazioni di sanificazione degli ambienti, che siano riferibili alle migliori tecniche e alle buone pratiche relative ai processi di sanificazione ambientale nelle strutture ospedaliere e territoriali per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza”.