Sanità, Bertocchi (Cisl Fp Liguria): "Via libera per gli oltre 5 milioni di indennità di pronto soccorso, 240 euro ad ogni lavoratore"

Questa mattina si è tenuto l’incontro tra i vertici della Regione e la Cisl Fp Liguria su fondi indennità pronto soccorso, prestazioni orarie aggiuntive e Produttività PSAL.

“Alla presenza dell’Assessore alla Salute, Massimo Nicolò ed il Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione, Paolo Bordon, siamo riusciti a far si che le risorse appositamente stanziate dal governo, venissero rese disponibili, risultato non scontato data la mancanza di un contratto nazionale firmato. In particolare, per l’art.107, c.4 è stata confermato l’accordo per “l’Indennità di pronto soccorso” e verranno quindi distribuiti i 5.270.000 di euro previsti, che equivalgono a circa 240 euro a testa”, spiega il segretario generale della Cisl Fp Liguria Gabriele Bertocchi.

“Verranno inoltre recuperati sei mesi non assegnati nel 2023, che saranno ridistribuiti tra gli aventi di diritto, che quindi porteranno la cifra pro capite da 85 euro a circa 170 euro (per un totale di 1.700.000 su tutta la regione) Per quanto concerne le prestazioni aggiuntive è stato mantenuto l’importo orario pari a 50 euro per le quali sono state versate dalla regione ulteriori risorse alle aziende. Per gli PSAL è stato confermato l’accordo preesistente per gli incentivi, e quindi il loro pagamento. È stato inoltre comunicato dai vertici della Regione lo scorrimento della graduatoria degli OSS, fortemente voluto dalla Cisl Fp Liguria. Ancora una volta abbiamo agito in difesa degli operatori della sanità pubblica”, conclude Bertocchi.