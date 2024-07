Dal 12 al 14 e dal 19 al 21 luglio il treno torna a fischiare nella stazione di Mallare

Mallare, stazione di Mallare! Per i prossimi due weekend, il treno fermerà nella stazione di Mallare. Dal 12 al 14 e dal 19 al 21 luglio, infatti, l’Associazione Fermodellisti Valbormidesi torna ad aprire le porte della sede di via Cattaneo 20 (all’ultimo piano del Centro Culturale Mons. Moreno), per dare la possibilità di visionare il plastico che riproduce fedelmente la ferrovia litoranea nel tratto dei Piani d’Invrea, tra Varazze e Cogoleto, oltre ad altri paesaggi di ambientazione ligure e piemontese.

Verranno messi in circolazione sul plastico vari convogli di diverse epoche oltre a modelli di camion d’epoca, anche radiocomandati. Sarà inoltre possibile visionare varia documentazione e oggettistica relativa alle ferrovie reali e al mondo modellistico, in parte donate da persone che seguono e apprezzano il lavoro dell’associazione.

Sarà possibile visitare la mostra da venerdì 12 a domenica 14 e da venerdì19 a domenica 21 dalle 21 alle 23.