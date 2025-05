Approvazione rendiconto 2024, "Progetto Millesimo – Picalli Sindaco" si astiene: "Non è un gesto di fiducia, ma un campanello d’allarme"

In occasione dell’approvazione del rendiconto di gestione 2024, il gruppo consiliare "Progetto Millesimo – Picalli Sindaco" ha espresso voto di astensione.

"Una scelta che non rappresenta affatto neutralità o compiacenza, ma che vuole essere un segnale di responsabilità istituzionale, in attesa di valutare l’operato dell’attuale amministrazione su un intero anno solare. Tuttavia, già oggi, i segnali che emergono dai documenti contabili e dalle relazioni tecniche sono gravi e allarmanti. E il nostro giudizio politico è netto. Comune bloccato, conti vincolati, investimenti fermi", spiegano dal gruppo consiliare.

"Il risultato complessivo di amministrazione al 31 dicembre 2024, pari a circa 1,38 milioni di euro, appare fortemente vincolato e inutilizzabile nella sua gran parte. Solo il 36% è effettivamente disponibile per nuovi interventi, mentre oltre 1,37 milioni di euro di residui passivi testimoniano una gestione appesantita da impegni non mantenuti e debiti ancora da onorare. Stato patrimoniale: dietro i numeri, la stagnazione".

"Il quadro patrimoniale mostra segnali preoccupanti: forte calo dei crediti attivi (soprattutto verso utenti e PA), debiti consolidati per oltre 4,7 milioni di euro, crescita significativa dei risconti passivi, cioè fondi ricevuti ma non utilizzati. Tutto questo indica un’Amministrazione lenta, in ritardo nell’attuazione, e potenzialmente a rischio di perdere risorse preziose. Nessuna visione, nessuna direzione - proseguono dall'opposizione - Ma ciò che più ci allarma è l’assenza totale di una visione politica e amministrativa. Nessuna strategia di rilancio, nessuna proposta per attrarre finanziamenti, nessun progetto per il futuro di Millesimo. L’amministrazione si limita a gestire l’ordinario, mentre il paese resta fermo. Il distacco tra promesse elettorali e realtà amministrativa è già evidente. Astensione oggi, ma giudizio già duro".

"Ribadiamo: la nostra astensione non è un segno di fiducia, ma un campanello d’allarme. È un cartellino giallo per una Giunta che appare priva di slancio e capacità. Se nei prossimi mesi non ci sarà un cambio di passo deciso, il rischio concreto è quello di una paralisi strutturale, con gravi conseguenze per l’intera comunità. Il nostro Gruppo continuerà a vigilare, proporre e denunciare. Millesimo merita molto di più", concludono da "Progetto Millesimo".