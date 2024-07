Albenga, successo di partecipazione e generosità per la Cena in Bianco per Bianca (FOTO)

Grande partecipazione, generosità ed entusiasmo per la Cena in Bianco per la Bianca, evento conviviale benefico organizzato dall'associazione "Vecchia Albenga" Aps in collaborazione con il Comune di Albenga che si è svolto ieri sera, 10 luglio, in piazza Petrarca: tutti i partecipanti vestiti di bianco e un menù ricco di specialità della cucina ligure.

A rendere l'evento ancora più speciale è stata la partecipazione attiva del sindaco Riccardo Tomatis, degli assessori e dei consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, che hanno servito le preparazioni dimostrando un forte spirito di collaborazione.

Il ricavato della cena, frutto dell’affetto e supporto della comunità locale verso questa importante istituzione, sarà interamente devoluto alla P.A. Croce Bianca di Albenga.

La serata ha riservato una sorpresa: la presentazione in anteprima del nuovo mezzo per il trasporto di persone con difficoltà motorie, un Fiat Doblò appositamente allestito, concesso in comodato d’uso alla Croce Bianca dalla Fondazione Progetti del Cuore Benefit di Reggio Emilia. Il veicolo, che sarà ufficialmente inaugurato venerdì 12 luglio alle ore 11 in piazza Petrarca, rappresenta un altro significativo passo avanti per migliorare i servizi di trasporto offerti ai cittadini più fragili della comunità.