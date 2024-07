"In ogni angolo della città": la Sampdoria lancia la nuova campagna abbonamenti

"Libera il tuo cuore. Lo senti che arriva. Lo senti che batte. In ogni angolo della città". È con queste parole, accompagnate dall'hashtag #liberalamagia, che la Sampdoria ha presentato la campagna abbonamenti per l'ormai imminente stagione 2024-2025. Per l'occasione sui canali social blucerchiati è stato pubblicato un video girato tra le vie di Genova.

Prezzi speciali per gli abbonati della passata stagione e per coloro che avevano acquistato gli "Spring Pack", ovvero un ticket che comprendeva un pacchetto di partite della parte finale della scorsa annata: avranno un prezzo riservato se eserciteranno il loro diritto di prelazione, su tutti i canali di vendita.

Acquistando l'abbonamento online, sarà inoltre possibile dilazionarne in 3 rate il costo. Previste anche agevolazioni per i ragazzi.

La prima fase di vendita, riservata alla prelazione per gli abbonati stagione 2023/24 e Spring Pack (ultime 4 partite 2023/24) che potranno rinnovare solo ed esclusivamente il posto occupato nella stagione precedente, è scattata alle ore 10:00 odierne e si chiuderà alle ore 23:59 di sabato 27 luglio 2024. Dalle ore 10:00 di martedì 30 luglio alle ore 23:59 di mercoledì 31 luglio sarà invece aperta la prelazione con cambio posto riservata ai titolari di abbonamento 2023/24 e titolari di Spring Pack 2023/24 che non hanno rinnovato nella prima fase e intendono cambiare posto tra quelli disponibili ad esclusione della Gradinata Sud. Il posto non rinnovato nella prima fase sarà libero e non più garantito.

Dalle ore 10:00 di giovedì 1° agosto alle ore 23:59 di venerdì 23 agosto scatterà invece la vendita libera di tutti i posti disponibili e non acquistati nelle due fasi precedenti. In questa fase gli abbonati alla stagione 2023/24 che non hanno esercitato il diritto di prelazione non potranno più usufruire dello sconto a loro riservato. Eventuali posti liberi di Gradinata Sud saranno invece disponibili alla vendita solo ed esclusivamente online su sport.ticketone.it.