La sezione di Albenga della Lega Navale Italiana elegge gli organi collegiali: il presidente è l'avvocato Massimo De Palo

Nella giornata di sabato 3 maggio si è svolta, presso i locali della Sede Sociale, l'assemblea elettiva dei soci della Lega Navale Italiana - Sezione di Albenga nella quale sono stati eletti gli organi collegiali per il triennio 2025-2028.

Il Collegio dei revisori dei conti, come da elezione, sarà formato da Mauro Ghisalberti , Carlo Alberto e Paolo Brigante , mentre il Collegio dei Probiviri sarà formato da Luigi Cioli , Paolo Goso e Claudio Bonanato .

Al termine dello scrutinio è stato eletto Presidente l'avvocato Massimo De Palo di Albenga. Sono stati altresì nominati, in qualità di consiglieri, Roberto Barbieri , Matteo Canetto , Marco Comparini , Antonello Enrico , Nunzio Sassanelli , Massimo Scalvini , Alberto Vairo , Sergio Zunino , Roberto Barbero , Vittorio Garino e Walter Spinaci . Le cariche personali verranno assegnate all'insediamento del nuovo consiglio direttivo.

"L'Avvocato De Palo, onorato della carica, proseguirà con impegno il lavoro dei suoi predecessori ricordando, unitamente a tutti i soci della Lega Navale, con immutato affetto e stima, Luciano Parezzan, l'ultimo Presidente, prematuramente scomparso pochi mesi fa - sottolineano dalla Lega Navale Italiana - Sezione di Albenga - Le sfide da superare e gli obiettivi da perseguire saranno numerosi ma con la dedizione, l'unione e la serietà di tutto il gruppo si potranno ottenere numerose soddisfazioni sia per la stessa sezione ingauna sia per tutta la cittadina. I presupposti per lo svolgimento di un ottimo lavoro ci sono tutti: ora si inizia questo percorso a vele spiegate".